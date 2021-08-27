В "Екополіс ХТЗ" Ярославського почали виробництво тестів для виявлення "Дельти"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії-резидента " Екополіс ХТЗ ".

"Набір для виявлення мутацій в геномі вірусу SARS-CoV-2" AVT-SARS-CoV-2" офіційно верифіцьований державним Центром громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України", - повідомила Оксана Варганова, директор компанії "Астравір Текнолоджі".

За її словами, до нинішнього часу, коли в Україні очікується хвиля захворювань коронавірусів штаму "Дельта", лабораторії України не мали технічної можливості виявляти його - це ускладнювало процес діагностики і лікування хворих.

"Щоб запобігти стрімкому поширенню епідемії коронавірусу штаму "Дельта" в Україні, потрібно швидко виявляти і реагувати. Тому завдяки тест-системам "Астравір Текнолоджі" це стало можливим для кожної лабораторії в Україні", - додала Варганова.

Штам коронавірусу "Дельта" - більш агресивна, заразна і смертельно небезпечна його форма, що має кілька мутацій, в тому числі в шиповидному білку.

Фахівці очікують, що на початку осені штам "Дельта" може витіснити інші варіанти коронавірусу, стати домінуючим в Україні і спровокувати новий спалах епідемії.

"Астравір Технолоджі" - інноваційна компанія, яка менш як два місяці тому відкрила провадження у бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ".

Компанія, в створення якої інвестовано близько $ 2 млн, орієнтована на розробку і виробництво молекулярно-біологічних діагностичних тест-систем, зокрема, ПЛР-тестів для виявлення всіх штамів COVID-19, ПЛР-тестів на грип, а в перспективі - тестів на онкологічне захворювання.

Інноваційну ділову екосистему "Екополіс ХТЗ" з дослідницькими центрами, наукомісткими високотехнологічними виробництвами і сучасним індустріальним парком розвиває український бізнесмен Олександр Ярославський.

"Екополіс ХТЗ" є центром реалізації національної програми президента "Українська кремнієва долина", Ярославський - генеральний інвестор і координатор проекту.

Бізнес-парк - один з пріоритетних проектів десятирічної стратегії розвитку Харкова, який націлений на розвиток наукомістких галузей, інноваційних виробництв і індустрій знань. Цей довгостроковий інвестиційний проект групи DCH Ярославського загальної інвестиційної ємністю близько мільярда доларів - сучасна ділова екосистема на 500 тис. кв. м офісних, складських та виробничих площ, де з'явиться понад 10 тис. сучасних робочих місць.

У складі бізнес-парку індустріальний парк, технопарк (IT- і R&D-кластери), а також медичний центр, логістичний комплекс і торговий кластер, включаючи розподільний центр e-commerce, агротехнологічний кластер і освітній центр.

Свою діяльність в бізнес-парку "Екополіс ХТЗ" розгорнуть такі резиденти, як глобальні техно-флагмани ZTE і IT-гігант Hewlett Packard, в розвитку бізнес-парку бере участь інвестиційно-промислова компанія Tus-Holdings - один зі світових лідерів, керуючий десятками аналогічних ділових екосистем і виробничо-дослідних платформ в декількох країнах світу.