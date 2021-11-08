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Експерт CDC про обстеження перед вакцинацією: ви допомагаєте комусь сильно розбагатіти

Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), інші наукові товариства та лікарі в розвинених країнах не рекомендують проходити тести перед вакцинацією. Експерт CDC пояснив чому.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна імунолог Центру з контролю та профілактики захворювань США, доктор Умід Шарапов.

За його словами, це дорого, а результати можуть бути неточними.

"По-перше, це дорого, ви допомагаєте комусь сильно розбагатіти, давайте ми так скажемо. По-друге, тести можуть бути не стандартизовані, в одній лабораторії одну цифру покаже, в іншій лабораторії іншу, ну і що ви робитимете далі? Немає сенсу, немає логічного сенсу тестуватися, жодної шкоди від вакцини немає", - вважає він.

Він закликав людей просто йти та вакцинуватися.

"Я думаю це найправдивіший, найправильніший, найпростіший і найрозумніший спосіб", - сказав Шарапов.

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