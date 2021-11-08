Експерт CDC: вакцинація або реанімація, якщо так подумати, то вибір очевидний

Імунолог центру з контролю захворювань (CDC) США Умід Шарапов заявив, що науково доведено, що вакцина захищає від важкого перебігу COVID і від смерті. Тому людям треба прийняти рішення - вакцинуватися або захворіти і потрапити в реанімацію.

Про це Шарапов заявив у інтерв'ю РБК-Україна.