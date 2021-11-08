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Експерт CDC: вакцинація або реанімація, якщо так подумати, то вибір очевидний

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Понеділок 08 листопада 2021 19:59
Експерт CDC: вакцинація або реанімація, якщо так подумати, то вибір очевидний Фото: Умід Шарапов, імунолог з CDC (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

Імунолог центру з контролю захворювань (CDC) США Умід Шарапов заявив, що науково доведено, що вакцина захищає від важкого перебігу COVID і від смерті. Тому людям треба прийняти рішення - вакцинуватися або захворіти і потрапити в реанімацію.

Про це Шарапов заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

"Науково доведено, що вакцини ефективні від тяжкого перебігу, від смерті. І тому рішення дуже просте - або потрібно вакцинуватися від COVID, або, не дай Боже, захворіти і потрапити в реанімацію. Тобто вакцинація або реанімація, по-моєму, якщо так подумати, то вибір очевидний", - заявив він.

Нагадаємо, імунолог CDC розповів про негативні наслідки, які можуть зберігатися після одужання від COVID-19.

Крім того, Шарапов розповів, коли перехворіли на коронавірус можна вакцинуватися від COVID-19.

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