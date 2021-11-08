Експерт CDC: вакцинація або реанімація, якщо так подумати, то вибір очевидний
Імунолог центру з контролю захворювань (CDC) США Умід Шарапов заявив, що науково доведено, що вакцина захищає від важкого перебігу COVID і від смерті. Тому людям треба прийняти рішення - вакцинуватися або захворіти і потрапити в реанімацію.
Про це Шарапов заявив у інтерв'ю РБК-Україна.
"Науково доведено, що вакцини ефективні від тяжкого перебігу, від смерті. І тому рішення дуже просте - або потрібно вакцинуватися від COVID, або, не дай Боже, захворіти і потрапити в реанімацію. Тобто вакцинація або реанімація, по-моєму, якщо так подумати, то вибір очевидний", - заявив він.
Нагадаємо, імунолог CDC розповів про негативні наслідки, які можуть зберігатися після одужання від COVID-19.
Крім того, Шарапов розповів, коли перехворіли на коронавірус можна вакцинуватися від COVID-19.