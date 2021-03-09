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Експерт пояснив, чому вакцинація в Україні йде повільними темпами

Новость на русском → Україна, Вівторок 09 березня 2021 09:19
Експерт пояснив, чому вакцинація в Україні йде повільними темпами Фото: Лікар робить укол (КМДА)
Автор: Уляна Безпалько

Вакцинація в Україні від коронавірусу йде повільними темпами через невелику кількість мобільних медбригад, які роблять щеплення.

Про це сказав голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Укол позачергово. Як в Україні намагаються врятувати кампанію вакцинації".

За його словами, зараз йде підготовка додаткових бригад і вже готові тренера, які будуть навчати медпрацівників робити щеплення.

"Вакцинація проводиться мобільними бригадами. І зараз триває підготовка додаткових бригад. Спочатку підготували одну-дві бригади на регіон, вже готові тренера, які будуть навчати бригади безпосередньо на рівні областей. Буде більше бригад - буде більше щеплень", - пояснив Лапій.

Нагадаємо, Україні з початку кампанії вакцинували понад 19 тисяч осіб.

При цьому в Національній академії наук повідомляють, що для перемоги над COVID до кінця року потрібно прищепити 30 млн українців. Для цього потрібно робити 100 тисяч щеплень на день.

Зазначимо, за вчора в Україні виявили 3261 новий випадок коронавірусу. Це мінімальна кількість нових заражень з 22 лютого - тоді було 3206 випадків.

Днями в Україні розширили "червону" зону карантину - тепер там Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська та Закарпатська області. Детальніше про ситуацію в регіонах - у матеріалі РБК-Україна.

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