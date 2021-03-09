Експерт пояснив, чому вакцинація в Україні йде повільними темпами

Вакцинація в Україні від коронавірусу йде повільними темпами через невелику кількість мобільних медбригад, які роблять щеплення.

Про це сказав голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Укол позачергово. Як в Україні намагаються врятувати кампанію вакцинації".