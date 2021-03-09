Эксперт объяснил, почему вакцинация в Украине идет медленными темпами

Вакцинация в Украине от коронавируса идет медленными темпами из-за небольшого количества мобильных медбригад, которые делают прививки.

Об этом сказал глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, говорится в материале РБК-Украина " Укол вне очереди. Как в Украине пытаются спасти кампанию вакцинации ".

"Вакцинация проводится мобильными бригадами. И сейчас продолжается подготовка дополнительных бригад. Сначала подготовили одну-две бригады на регион, уже готовы тренера, которые будут обучать бригады непосредственно на уровне областей. Будет больше бригад - будет больше прививок", - объяснил Лапий.

По его словам, сейчас идет подготовка дополнительных бригад и уже готовы тренера, которые будут обучать медработников делать прививки.

Напомним, в Украине с начала кампании вакцинировали более 19 тысяч человек.

При этом в Национальной академии наук сообщают, что для победы над COVID до конца года нужно привить 30 млн украинцев. Для этого нужно делать 100 тысяч прививок в день.

Отметим, за вчера в Украине выявили 3261 новый случай коронавируса. Это минимальное число новых заражений с 22 февраля - тогда было 3206 случаев.

На днях в Украине расширили "красную" зону карантина - теперь там Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области. Подробнее о ситуации в регионах - в материале РБК-Украина.