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Експерти назвали можливі причини спаду нових хворих COVID-19

Автор: Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна

Виконавчий директор Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк вважає, що поки рано пов'язувати останню статистику з карантином вихідного дня. Проте, деякі її колеги кажуть, що посилення карантину на вихідних все ж таки допомогло.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Теорія чисел. Що не так зі статистикою МОЗ щодо COVID-19".

За її словами, розрив ланцюга передачі хвороби зменшує кількість інфікованих, але міста не особливо дотримувалися карантину.

У той же час, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров, який входить у робочу групу МОЗ з розробки протоколу лікування пацієнтів з коронавірусом, вважає, що карантин вихідного дня все ж таки був ефективним.

"Важливо, що у нас нема збільшення кількості нових випадків порівняно з попередніми тижнями. Друге - це зростання кількості одужавших, яких стає більше, ніж нових хворих", - заявив він.

Лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта допустив, що на останніх цифрах у статистиці хворих могли позначитися відразу кілька факторів: карантин і сезонність, адже в грудні респіраторні захворювання трохи слабшають, і економічна складова.

"На нашу думку, одна з причин поліпшення статистики COVID-19 може бути в тому, що кількість ПЛР-тестів з середини листопада почала знижуватися", - сказав РБК-Україна керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки, колишній заступник голови МОЗ Павло Ковтонюк.

Нагадаємо, Кабмін опублікував постанову про продовження карантину з посиленням в січні.

Зазначимо, в Кабміні не виключають посилення карантину раніше 8 січня, якщо захворюваність коронавірусом в Україні почне різко зростати.

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