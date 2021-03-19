ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Експерти розповіли, чи є привід бояться тромбозів після вакцинації AstraZeneca

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 09:10
Експерти розповіли, чи є привід бояться тромбозів після вакцинації AstraZeneca Фото: вакцинація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Країни Європи прийняли рішення зупинити вакцинацію препаратом AstraZeneca, серед прищеплених були зафіксовані випадки тромбозу та його ускладнення. Проте, ні в одному випадку прямий зв'язок зі щепленням не встановлено.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Взяли паузу: чому в світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні".

Викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА, інфекціоніст Володимир Курпіта розповів виданню, що побічні ефекти і летальні результати фіксують у світі після різних вакцин.

Але в медицині завжди треба зважувати, що бере верх - ризик чи користь. Більш того, "ковід" сам по собі призводить до порушень згортання крові і викликає тромбоз, зазначив інфекціоніст.

"Ризик померти від цього захворювання набагато вище, ніж можливі потенційні ризики від проведення вакцинації. Причому люди помирають не тільки в гострому періоді, а навіть через кілька місяців після того, як перехворіли, саме через тромбоз" - розповів він.

Член оперативного штабу МОЗ, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, у свою чергу, повідомив, що відсоток випадків тромбозу у Великобританії після уколу AstraZeneca навіть нижче, ніж після вакцини Pfizer.

Зазначимо, експерт пояснив, чому в Європі розгорівся скандал навколо вакцини AstraZeneca.

Також, в українському офісі ВООЗ прокоментували ситуацію з вакциною AstraZeneca.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Вакцина
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19