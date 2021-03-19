Чому в Європі розгорівся скандал навколо вакцини AstraZeneca: пояснення експерта
Країни Європи вирішили призупинити вакцинацію препаратом AstraZeneca. Це рішення могло бути викликано політичними причинами.
Про це повідомив в коментарі РБК-Україна голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, йдеться в матеріалі "Взяли паузу: чому в світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні".
За його словами, міг спрацювати натиск популістських партій, які є в багатьох європейських країнах. Також це могло пришвидшити російське втручання.
Експерт назвав кілька факторів, які роблять AstraZeneca більш конкурентоспроможною порівняно з іншими: низька ціна, ефективність вже після першої дози, а також величезні масштаби виробництва.
"Ми бачимо, наскільки сильний напір йде на Європейський союз з боку Росії. Не секрет, що одна доза AstraZeneca в рази дешевше, ніж вакцина Pfizer-BioNTech. Якщо говорити про російську вакцину від Інституту Гамалії "Супутник V", то її ціна більше 10 доларів за дозу. Тоді як AstraZeneca коштує близько 3 доларів за дозу", - розповів Лапій.
Нагадаємо, раніше Данія, Швеция, Кіпр, Словенія, Португалія, Іспанія, Італія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.
Втім, вчора ввечері кілька країн оголосили про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca.