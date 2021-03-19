ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чому в Європі розгорівся скандал навколо вакцини AstraZeneca: пояснення експерта

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 08:46
Чому в Європі розгорівся скандал навколо вакцини AstraZeneca: пояснення експерта Фото: вакцинація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Країни Європи вирішили призупинити вакцинацію препаратом AstraZeneca. Це рішення могло бути викликано політичними причинами.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, йдеться в матеріалі "Взяли паузу: чому в світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні".

За його словами, міг спрацювати натиск популістських партій, які є в багатьох європейських країнах. Також це могло пришвидшити російське втручання.

Експерт назвав кілька факторів, які роблять AstraZeneca більш конкурентоспроможною порівняно з іншими: низька ціна, ефективність вже після першої дози, а також величезні масштаби виробництва.

"Ми бачимо, наскільки сильний напір йде на Європейський союз з боку Росії. Не секрет, що одна доза AstraZeneca в рази дешевше, ніж вакцина Pfizer-BioNTech. Якщо говорити про російську вакцину від Інституту Гамалії "Супутник V", то її ціна більше 10 доларів за дозу. Тоді як AstraZeneca коштує близько 3 доларів за дозу", - розповів Лапій.

Нагадаємо, раніше Данія, Швеция, Кіпр, Словенія, Португалія, Іспанія, Італія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

Втім, вчора ввечері кілька країн оголосили про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Вакцина
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19