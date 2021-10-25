Енергодар зупинив громадський транспорт на час "червоної" зони

В Енергодарі Запорізької області з 25 жовтня повністю зупинили роботу громадського з транспорту. Обмеження триватимуть на період "червоної" зони адаптивного карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міської ради Енергодара .

Повідомляється, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила ввести на місцевому рівні рішення регіональної комісії про зупинку автомобільних і залізничних пасажирських перевезень.

"Згідно з рішенням міської комісії, починаючи з 25 жовтня, на період дії "червоного" рівня епідемічної небезпеки пасажирські перевезення по місту будуть заборонені", - йдеться в повідомленні.

Підприємствам Енергодара, які використовують автобуси для розвезення співробітників, рекомендується розробити графіки і маршрути таким чином, щоб мінімізувати контакт працівників з іншими городянами.

Також управлінню комунальної власності спільно з перевізниками доручили вжити заходів щодо вакцинації водіїв маршрутних автобусів. Крім того, буде опрацьовано питання про можливість введення додаткових обмежень після виходу з "червоної зони" і відновлення перевезень.