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Епідпоказники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні

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Україна, Неділя 29 серпня 2021 09:52
Епідпоказники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні Фото: епідпоказники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 29 серпня, всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину. Однак у двох областях епідеміологічні показники не в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я України.

Так, у Вінницькій області перевищений показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом.

За інформацією МОЗ, він у даному регіоні становить 54,9%, хоча ще днем раніше становив 31,4%.

Крім цього, в Черкаській області тривалий час спостерігається низький рівень охоплення тестування на COVID-19.

У даному регіоні він зупинився на позначці 292, раніше ж становив 284-299 тестів на 100 тисяч населення.

Зазначимо, що кількість тестувань на коронавірус протягом останніх семи днів повинна складати не менше ніж 300 на 100 тисяч населення.

Між тим, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні з коронавірусом госпіталізували 772 особи.

Додамо, у країні виявили 1906 нових випадків коронавірусу.

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