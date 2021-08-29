Епідпоказники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні

Станом на сьогодні, 29 серпня, всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину. Однак у двох областях епідеміологічні показники не в межах норми.

Так, у Вінницькій області перевищений показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом.

За інформацією МОЗ, він у даному регіоні становить 54,9%, хоча ще днем раніше становив 31,4%.

Крім цього, в Черкаській області тривалий час спостерігається низький рівень охоплення тестування на COVID-19.

У даному регіоні він зупинився на позначці 292, раніше ж становив 284-299 тестів на 100 тисяч населення.

Зазначимо, що кількість тестувань на коронавірус протягом останніх семи днів повинна складати не менше ніж 300 на 100 тисяч населення.

Між тим, норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.