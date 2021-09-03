RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ЄС і AstraZeneca врегулювали суперечку: за затримку вакцин будуть знижки

Автор: РБК-Україна

Європейська комісія і виробник вакцин AstraZeneca врегулювали судову суперечку. Тепер за зрив графіка поставок компанія буде пропонувати знижки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт AstraZeneca.

Відповідно до рішення AstraZeneca зобов'язується доставити 60 млн доз вакцини від COVID-19 до кінця третього кварталу 2021 року, 75 млн - до кінця четвертого кварталу 2021 року і 65 млн - до кінця першого кварталу 2022 року. У разі затримки будуть застосовуватися обмежені знижки.

"Я дуже радий, що ми змогли досягти загального розуміння, яке дозволяє нам рухатися вперед і працювати у співпраці з Європейською комісією, щоб допомогти подолати пандемію", - заявив виконавчий віце-президент AstraZeneca Рууд Доббер.

Нагадавши, судовий розгляд Європейської комісії проти AstraZeneca почалося ще в квітні 2021 року через зрив постачання вакцин.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзВакцинаAstraZeneca