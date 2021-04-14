ЄС не буде продовжувати контракти на поставку вакцин з AstraZeneca і Johnson&Johnson, - ЗМІ

Європейська комісія не планує продовжувати контракти на постачання вакцин від коронавірусу з компаніями AstraZeneca і Johnson&Johnson. У Євросоюзі хочуть замінити векторні вакцини мРНК-вакцинами.

Про це повідомляє італійська газета La Stampa з посиланням на джерела в Міністерстві охорони здоров'я Італії.

"Єврокомісія за погодженням з лідерами багатьох країн ЄС прийняла рішення, що контракти з виробниками векторних вакцин, діючі в поточному році, не будуть продовжуватися після закінчення терміну їх дії", - наводить газета слова джерела.

Зараз в Євросоюзі схвалені до використання чотири вакцини проти COVID-19: мРНК-вакцини Pfizer/BioNTech і Moderna, а також векторні вакцини AstraZeneca і Johnson&Johnson.