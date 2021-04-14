ЄС не буде продовжувати контракти на поставку вакцин з AstraZeneca і Johnson&Johnson, - ЗМІ

Європейська комісія не планує продовжувати контракти на постачання вакцин від коронавірусу з компаніями AstraZeneca і Johnson&Johnson. У Євросоюзі хочуть замінити векторні вакцини мРНК-вакцинами.
Про це повідомляє італійська газета La Stampa з посиланням на джерела в Міністерстві охорони здоров'я Італії.
"Єврокомісія за погодженням з лідерами багатьох країн ЄС прийняла рішення, що контракти з виробниками векторних вакцин, діючі в поточному році, не будуть продовжуватися після закінчення терміну їх дії", - наводить газета слова джерела.
Зараз в Євросоюзі схвалені до використання чотири вакцини проти COVID-19: мРНК-вакцини Pfizer/BioNTech і Moderna, а також векторні вакцини AstraZeneca і Johnson&Johnson.
Нагадаємо, навесні в Євросоюзі ряд країн призупинив використання вакцини AstraZeneca з-за нібито утворення тромбів. Після додаткових досліджень, європейський регулятор не виявив зв'язку між тромбозом і вакциною і рекомендував відновити використання препарату AstraZeneca.
Також РБК-Україна писало, що регулятор ЄС з медичним препаратам розглядає можливі зв'язки між вакциною Johnson&Johnson проти коронавірусу і виникненням тромбів.