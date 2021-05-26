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В ЄС цього тижня можуть затвердити першу вакцину для дітей від 12 років

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Європейський союз, Середа 26 травня 2021 14:38
В ЄС цього тижня можуть затвердити першу вакцину для дітей від 12 років Фото: в ЄС можуть затвердити першу вакцину для дітей від 12 років (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) повідомить у п'ятницю, 28 травня, чи затвердило вакцину від коронавірусу Pfizer/BioNTech (Comirnaty)для дітей віком від 12 до 15 років. В разі позитивного рішення, препарат стане першою COVID-вакциною в ЄС для людей такої вікової категорії.

Про це з посиланням на EMA повідомляє AFP.

Зазначається, що наразі вакцина Pfizer дозволена для людей у віці від 16 років.

У п'ятницю EMA проведе брифінг, щоб "оприлюднити підсумки надзвичайного засідання комітету з питань медицини EMA ... для обговорення педіатричних показань до Comirnaty".

5 травня у Канаді Міністерство охорони здоров'я схвалило використання вакцини Pfizer-BioNTech для дітей віком від 12 років. За даними відомтсва, коефіцієнт безпеки вакцини Pfizer-BioNTech для дітей від 12 до 15 років аналогічний коефіцієнту безпеки, що спостерігається у літніх людей.

Адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів також дозволила вакцину Pfizer для дітей віком від 12 до 15 років.

Компанія Pfizer ще 31 березня заявила, що її вакцина проти COVID-19 виявилася на 100% ефективною для підлітків віком від 12 до 15 років. Результати були отримані в ході третього етапу клінічних випробувань.

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