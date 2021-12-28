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В ЄС за рік вакцинували від коронавірусу 78% дорослих

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Вівторок 28 грудня 2021 13:45
В ЄС за рік вакцинували від коронавірусу 78% дорослих Фото: в ЄС за рік вакцинували від коронавірусу 78% дорослих (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

78% дорослого населення Європейського Союзу повністю вакциновані проти COVID-19. Вакцинація в Європі стартувала рівно рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на twitter-аккаунт президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн.

"Сьогодні рівно рік, як у всій Європі стартувала вакцинація проти COVID-19. Ми пройшли довгий шлях. Більше 78% дорослих в ЄС зараз вакциновані", - написала вона.

Вона також подякувала медичним працівникам та тим, хто працював на передовій у цей непростий час.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали понад 46 тисяч осіб. З них 197 - пройшли ревакцинацію.

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