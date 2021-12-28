В ЄС за рік вакцинували від коронавірусу 78% дорослих
78% дорослого населення Європейського Союзу повністю вакциновані проти COVID-19. Вакцинація в Європі стартувала рівно рік тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на twitter-аккаунт президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн.
"Сьогодні рівно рік, як у всій Європі стартувала вакцинація проти COVID-19. Ми пройшли довгий шлях. Більше 78% дорослих в ЄС зараз вакциновані", - написала вона.
Вона також подякувала медичним працівникам та тим, хто працював на передовій у цей непростий час.
One year ago today, vaccination against #COVID19 started all across Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 27, 2021
We have come a long way.
Over 78% of adults in the EU are now vaccinated.
Our gratitude goes to healthcare and frontline workers who kept us safe and our communities going in these times. pic.twitter.com/c2xcUPXYCU
Нагадаємо, в Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали понад 46 тисяч осіб. З них 197 - пройшли ревакцинацію.