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Вакцинація в Україні: ще 46 тисяч отримали щеплення, з них 197 - бустерну дозу

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Україна, Вівторок 28 грудня 2021 08:22
Вакцинація в Україні: ще 46 тисяч отримали щеплення, з них 197 - бустерну дозу Фото: за 27 грудня щепилися від COVID ще 46 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали понад 46 тисяч людей. З них 197 - пройшли ревакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 27 грудня 46 024 людини вакциновано проти коронавірусу.

З яких першу дозу отримало 12 498 людей, другу дозу - 33 231 людина, додаткову дозу отримали 98 людей, ревакцинальну - 197.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 14 605 035 людей.

З них отримали першу дозу - 14 605 033 людини, отримали дві дози - 13 447 292 людини, отримали додаткову дозу - 2 208, а ревакцинальну дозу 990.

Загалом в Україні проведено 28 055 523 щеплення.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 2248 людей, а померли від хвороби 134.

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