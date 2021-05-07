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У ЄС вивчають повідомлення про неврологічні розлади після щеплення вакциною AstraZeneca

Новость на русском → Європейський союз, П'ятниця 07 травня 2021 16:37
У ЄС вивчають повідомлення про неврологічні розлади після щеплення вакциною AstraZeneca Фото: у ЄС вивчають повідомлення про нові побічні ефекти після вакцинації (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Європейський регулятор лікарських засобів (EMA) заявив 7 травня, що розглядає повідомлення про рідкісні неврологічні розлади у людей, які отримали вакцину проти COVID-19 від AstraZeneca (Vaxzevria). Експерти просять у компанії більш детальні дані про випадки захворювання.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в рамках огляду звітів про безпеку вакцини комітет Європейського агентства з лікарських засобів почав аналізувати дані про випадки синдрому Гійєна-Барре.

Синдром Гієна-Барре - це рідкісне неврологічне захворювання, яке проявляється млявими парезами і паралічами, порушеннями чутливості, вегетативними розладами. Більшість випадків виникають після бактеріальної або вірусної інфекції й розвиваються протягом декількох днів або тижнів. Це надзвичайно рідкісний стан, пов’язаний з респіраторними та кишковими інфекціями, а також деякими щепленнями в минулому.

Нагадаємо, раніше Європейське агентство з лікарських засобів провело оцінку ризиків виникнення тромбозів у щеплених вакциною Johnson & Johnson. Регулятор ЄС заявив, що виявлено можливий зв'язок між препаратом і вкрай рідкісними ускладненнями у вакцинованих.

При цьому агентство підкреслило, що переваги вакцини Johnson & Johnson в боротьбі з коронавірусом і попередженням важких ускладнень та смертельних випадків значно перевищують ризик ускладнень.

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