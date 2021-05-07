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В ЕС изучают сообщения о неврологических расстройствах после прививки вакциной AstraZeneca

Новина українською → Европейский союз, Пятница 07 мая 2021 16:37
В ЕС изучают сообщения о неврологических расстройствах после прививки вакциной AstraZeneca Фото: в ЕС изучают сообщения о новых побочных эффектах после вакцинации (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Европейский регулятор лекарственных средств (EMA) заявил 7 мая, что рассматривает сообщения о редких неврологических расстройствах у людей, которые получили вакцину против COVID-19 от AstraZeneca (Vaxzevria). Эксперты просят у компании более подробные данные о случаях заболевания.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в рамках обзора отчетов о безопасности вакцины комитет Европейского агентства по лекарственным средствам начал анализировать данные о случаях синдрома Гийена-Барре.

Синдром Гиена-Барре - это редкое неврологическое заболевание, которое проявляется вялыми парезами и параличами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами. Большинство случаев возникают после бактериальной или вирусной инфекции и развиваются в течение нескольких дней или недель. Это чрезвычайно редкое состояние, связанное с респираторными и кишечными инфекциями, а также некоторыми прививками в прошлом.

Напомним, ранее Европейское агентство по лекарственным средствам провело оценку рисков возникновения тромбозов у привитых вакциной Johnson & Johnson. Регулятор ЕС заявил, что обнаружена возможная связь между препаратом и крайне редкими осложнениями у вакцинированных.

При этом агентство подчеркнуло, что преимущества вакцины Johnson & Johnson в борьбе с коронавирусом и предупреждением тяжелых осложнений и смертельных случаев значительно превышают риск осложнений.

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