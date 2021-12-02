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ЄС починає вивчати дані нової потенційної вакцини від COVID

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Брюссель, Четвер 02 грудня 2021 13:58
ЄС починає вивчати дані нової потенційної вакцини від COVID Фото: ЄС вивчає дані нової потенційної вакцини від COVID (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Агентство ЄС починає вивчати дані щодо ще однієї потенційної вакцини від коронавірусу. Мова йде про препарат VLA2001 компанії Valneva.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення Європейського агентства з лікарських засобів.

У ЄС дізнаються, чи переваги вакцини більші, ніж потенційні ризики. Огляд даних триватиме доти, доки отримають достатньо доказів для подання заявки на отримання умовного схвалення вакцини

"Рішення Комітету з лікарських засобів для людей грунтується на попередніх результатах лабораторних досліджень та ранніх клінічних дослідженнях на дорослих. Дослідження стверджують, що вакцина викликає вироблення антитіл проти SARS-CoV-2, вірусу, який спричиняє COVID-19, і може давати захист від хвороби", - зазначають у заяві.

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