ЄС починає вивчати дані нової потенційної вакцини від COVID
Агентство ЄС починає вивчати дані щодо ще однієї потенційної вакцини від коронавірусу. Мова йде про препарат VLA2001 компанії Valneva.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення Європейського агентства з лікарських засобів.
У ЄС дізнаються, чи переваги вакцини більші, ніж потенційні ризики. Огляд даних триватиме доти, доки отримають достатньо доказів для подання заявки на отримання умовного схвалення вакцини
"Рішення Комітету з лікарських засобів для людей грунтується на попередніх результатах лабораторних досліджень та ранніх клінічних дослідженнях на дорослих. Дослідження стверджують, що вакцина викликає вироблення антитіл проти SARS-CoV-2, вірусу, який спричиняє COVID-19, і може давати захист від хвороби", - зазначають у заяві.