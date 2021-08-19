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ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в "Дії" відповідають європейським

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Четвер 19 серпня 2021 13:08
ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в "Дії" відповідають європейським Фото: ЄС визнав відповідність українських COVID-сертифікатів в "Дії" європейським (РБК-Україна/Червінська Юлія)
Автор: Инна Собора

Європейський союз (ЄС) офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

COVID-сертифікат - це документ у "Дії", який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби. Сертифікат з’явиться поруч із іншими цифровими документами в "Дії".

Завтра з цієї нагоди відбудеться спеціальний брифінг.

Там представники Мінцифри, МОЗ та ЄС розкажуть про проєкт, його технічну частину, як все буде працювати та коли українці зможуть подорожувати з сертифікатами в "Дії".

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