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ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в "Дії" відповідають європейським

Автор: Инна Собора

Європейський союз (ЄС) офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

COVID-сертифікат - це документ у "Дії", який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби. Сертифікат з’явиться поруч із іншими цифровими документами в "Дії".

Завтра з цієї нагоди відбудеться спеціальний брифінг.

Там представники Мінцифри, МОЗ та ЄС розкажуть про проєкт, його технічну частину, як все буде працювати та коли українці зможуть подорожувати з сертифікатами в "Дії".

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