В ЄС опублікували рекомендації щодо нового штаму коронавірусу Omicron
Європейський центр із запобігання та контролю захворювань заявив, що новий штам коронавірусу Omicron, можливо, більш стійкий до вакцин. Цей вид вірусу може швидше поширитися.
Експерти рекомендують:
- уникати поїздок в райони, де виявлені випадки зараження;
- розширювати тестування і відстежувати контакти хворих на COVID-19;
- країнам Євросоюзу - розглянути можливість введення бустерної дози для осіб у віці 40 років і старше (почати з найбільш вразливих категорій, а потім щепити дорослих у віці від 18 років).