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В ЄС оцінюють необхідність другої дози вакцини AstraZeneca

Новость на русском → Брюссель, Середа 14 квітня 2021 18:49
В ЄС оцінюють необхідність другої дози вакцини AstraZeneca Фото: вакцина AstraZeneca (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) приступило до нової оцінки вакцини проти коронавірусу Vaxzevria (AstraZeneca). В ході дослідження планується вивчити необхідність введення другої дози препарату тим, хто вже отримав першу щеплення.

Про це йдеться в заяві європейського регулятора, опублікованому на сайті ЕМА.

Відзначається, що оцінка комітету ЕМА з лікарських засобів для людини дозволить владі країн-членів ЄС розглядати ризики, пов'язані з вакциною компанії АstraZeneca. Зокрема, планується вивчити переваги препарату на тлі побічних ефектів.

"Комітет також розгляне питання про оновлення інформації по (введення) другої дози Vaxzevria для тих, хто вже отримав першу", - відзначили в ЕМА.

При цьому в агентстві наголосили, що загальні переваги застосування Vaxzevria значно перевершують пов'язані з цією вакциною ризики.

Нагадаємо, раніше в Європейській комісії заявили, що не планує продовжувати контракти на поставку вакцин від коронавірусу з компаніями AstraZeneca і Johnson & Johnson. В Євросоюзі хочуть замінити векторні вакцини мРНК-вакцинами.

Відзначимо, навесні в Євросоюзі ряд країн призупинило використання вакцини AstraZeneca через ризик утворення тромбів. Після додаткових досліджень, європейський регулятор не виявив зв'язку між тромбозом і вакциною і рекомендував відновити використання препарату AstraZeneca.

Також РБК-Україна писало, що регулятор ЄС з медичних препаратів розглядає можливі зв'язки між вакциною Johnson & Johnson проти коронавірусу і виникненням тромбів.

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