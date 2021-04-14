В ЄС оцінюють необхідність другої дози вакцини AstraZeneca

Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) приступило до нової оцінки вакцини проти коронавірусу Vaxzevria (AstraZeneca). В ході дослідження планується вивчити необхідність введення другої дози препарату тим, хто вже отримав першу щеплення.

Про це йдеться в заяві європейського регулятора, опублікованому на сайті ЕМА.

Відзначається, що оцінка комітету ЕМА з лікарських засобів для людини дозволить владі країн-членів ЄС розглядати ризики, пов'язані з вакциною компанії АstraZeneca. Зокрема, планується вивчити переваги препарату на тлі побічних ефектів. "Комітет також розгляне питання про оновлення інформації по (введення) другої дози Vaxzevria для тих, хто вже отримав першу", - відзначили в ЕМА. При цьому в агентстві наголосили, що загальні переваги застосування Vaxzevria значно перевершують пов'язані з цією вакциною ризики.