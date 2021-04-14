В ЕС оценивают необходимость второй дозы вакцины AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к новой оценке вакцины против коронавируса Vaxzevria (AstraZeneca) . В ходе исследования планируется изучить необходимость введения второй дозы препарата тем, кто уже получил первую прививку.

Об этом говорится в заявлении европейского регулятора , опубликованном на сайте ЕМА.

Отмечается, что оценка комитета ЕМА по лекарственным средствам для человека позволит властям стран-членов ЕС рассматривать риски, связанные с вакциной компании АstraZeneca. В частности, планируется изучить преимущества препарата на фоне побочных эффектов.

"Комитет также рассмотрит вопрос об обновлении информации по (введению) второй дозы Vaxzevria для тех, кто уже получил первую", - отметили в ЕМА.

При этом в агентстве подчеркнули, что общие преимущества применения Vaxzevria значительно превосходят связанные с этой вакциной риски.