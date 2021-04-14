В ЕС оценивают необходимость второй дозы вакцины AstraZeneca
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к новой оценке вакцины против коронавируса Vaxzevria (AstraZeneca). В ходе исследования планируется изучить необходимость введения второй дозы препарата тем, кто уже получил первую прививку.
Об этом говорится в заявлении европейского регулятора, опубликованном на сайте ЕМА.
Отмечается, что оценка комитета ЕМА по лекарственным средствам для человека позволит властям стран-членов ЕС рассматривать риски, связанные с вакциной компании АstraZeneca. В частности, планируется изучить преимущества препарата на фоне побочных эффектов.
"Комитет также рассмотрит вопрос об обновлении информации по (введению) второй дозы Vaxzevria для тех, кто уже получил первую", - отметили в ЕМА.
При этом в агентстве подчеркнули, что общие преимущества применения Vaxzevria значительно превосходят связанные с этой вакциной риски.
Напомним, ранее в Европейской комиссии заявили, что не планирует продлевать контракты на поставку вакцин от коронавируса с компаниями AstraZeneca и Johnson&Johnson. В Евросоюзе хотят заменить векторные вакцины мРНК-вакцинами.
Отметим, весной в Евросоюзе ряд стран приостановил использование вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов. После дополнительных исследований, европейский регулятор не выявил связи между тромбозом и вакциной и рекомендовал возобновить использование препарата AstraZeneca.
Также РБК-Украина писало, что регулятор ЕС по медицинским препаратам рассматривает возможные связи между вакциной Johnson&Johnson против коронавируса и возникновением тромбов.