ЄС планує придбати COVID-таблетки від Pfizer та Merck

Європейський союз веде переговори з компаніями Merck та Pfizer. За словами європейського чиновника, ЄС хоче домовитися про постачання експериментальних таблеток від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Європейський чиновник, ім'я кого не розголошується, розповів, що переговори з компанією Merck були більш просунутими , ніж з Pfizer.

"Контакти тривають з обома компаніями", - сказав він.

Як стверджує чиновник, компанія Merck почала подавати дані до регулятора ЄС, щоб той почав процедуру схвалення. А от Pfizer не надала поки жодних даних, оскільки попередні результати випробувань були опубліковані лише минулого тижня.

Європейська комісія відмовилася коментувати інформацію про переговори з Merck та Pfizer. Представники компаній також не надали журналістам жодних коментарів.