ЄС планує придбати COVID-таблетки від Pfizer та Merck
Європейський союз веде переговори з компаніями Merck та Pfizer. За словами європейського чиновника, ЄС хоче домовитися про постачання експериментальних таблеток від коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Європейський чиновник, ім'я кого не розголошується, розповів, що переговори з компанією Merck були більш просунутими, ніж з Pfizer.
"Контакти тривають з обома компаніями", - сказав він.
Як стверджує чиновник, компанія Merck почала подавати дані до регулятора ЄС, щоб той почав процедуру схвалення. А от Pfizer не надала поки жодних даних, оскільки попередні результати випробувань були опубліковані лише минулого тижня.
Європейська комісія відмовилася коментувати інформацію про переговори з Merck та Pfizer. Представники компаній також не надали журналістам жодних коментарів.
Як повідомило ще одне джерело в ЄС, що європейські посадовці обговорювали закупівлю ліків від коронавірусу на зустрічі минулого тижня. За його даними, ЄС хоче якомога швидше придбати ліки, але хоче тримати додаткові гарантії їх безпеки.
Нагадаємо, Британія стала першою країною, яка дала дозвіл на застосування таблеток Merck.
Крім того, нещодавно у США повідомили результати випробувань таблеток від Pfizer.