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В ЄС повністю вакцинували від COVID 60% дорослого населення

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ЄС, Понеділок 02 серпня 2021 18:45
В ЄС повністю вакцинували від COVID 60% дорослого населення Фото: в ЄС повністю вакцинували від COVID 60% дорослого населення (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Європейському союзі 60% дорослого населення отримали обидві дози вакцини від коронавірусу. До кінця літа в ЄС мають намір повністю вакцинувати 70% населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен в Twitter.

"60% всіх дорослих в ЄС в цей час повністю вакциновані. Повна вакцинація захищає нас від COVID19 і його різновидів. Залишаймося пильними. Робімо щеплення! Для нашого власного здоров'я - і для захисту інших", - написала вона.

Нагадаємо, раніше в Європейській комісії заявили, що ЄС закупив достатньо доз вакцини від коронавірусу, щоб вакцинувати 70% дорослого населення.

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