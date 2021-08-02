В ЄС повністю вакцинували від COVID 60% дорослого населення
Фото: в ЄС повністю вакцинували від COVID 60% дорослого населення (Getty Images)
У Європейському союзі 60% дорослого населення отримали обидві дози вакцини від коронавірусу. До кінця літа в ЄС мають намір повністю вакцинувати 70% населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен в Twitter.
"60% всіх дорослих в ЄС в цей час повністю вакциновані. Повна вакцинація захищає нас від COVID19 і його різновидів. Залишаймося пильними. Робімо щеплення! Для нашого власного здоров'я - і для захисту інших", - написала вона.
Нагадаємо, раніше в Європейській комісії заявили, що ЄС закупив достатньо доз вакцини від коронавірусу, щоб вакцинувати 70% дорослого населення.