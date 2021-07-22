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Більше 50% дорослого населення ЄС повністю вакцинувалися від COVID

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Четвер 22 липня 2021 16:44
Більше 50% дорослого населення ЄС повністю вакцинувалися від COVID Фото: Більше 50% дорослого населення ЄС повністю вакцинувалися від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

200 млн жителів Європейського Союзу отримали обидві дози вакцини від коронавірусу. Таким чином, більш ніж половина населення ЄС повністю вакциновані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

"На сьогодні в Європейському Союзі 200 мільйонів осіб повністю вакциновані. Таким чином, 54,7% дорослих, повністю вакциновані", - заявила представник Європейської комісії Дана Спінант.

Нагадавши, ЄС має намір у липні вакцинувати повністю 70% дорослого населення блоку. За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен, в Євросоюзі для цього достатньо вакцин.

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