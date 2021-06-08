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В ЄС закликали країни вводити сертифікати вакцинації до 1 липня

Автор: РБК-Україна

У Європейському Союзі закликали країни вводити національні сертифікати вакцинації, не чекаючи затвердження загальноєвропейського документа. Це допоможе підготуватися до спрощення процедури вільного переміщення в Європі.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс в ході дебатів на пленарній сесії Європарламенту.

"Для прискорення процедури необхідно вже зараз видавати якомога більше сертифікатів у всіх країнах, щоб це не стало для нас несподіванкою до 1 липня, і ми були б готові до спрощення процедури вільного переміщення в Європі, зберігши при цьому певні обмеження", - заявив він.

Єврокомісар додав, що Європейська комісія запустила інтернет-портал для перевірки справжності санітарних сертифікатів, підкресливши, що сім країн ЄС вже приступили до видачі таких документів.

З 10 Травня 26 країн-членів протестували свою здатність приєднатися до видачі, і сьогодні ще десять країн готові почати цей процес", - підкреслив він.

Рейндерс зазначив, що зелений цифровий сертифікат не повинен стати приводом для дискримінації тих, хто хоче подорожувати, але з різних причин не може пройти вакцинацію.

"Ми повинні забезпечити дотримання права на вільне переміщення і гарантувати право в'їзду за результатами ПЛР-тестів або антигенних тестів. Сподіваюся, що в найближчі тижні вдасться досягти прогресу в питанні цін на ці тести, щоб зробити їх доступними для всіх жителів всіх країн-членів", - резюмував він.

Нагадаємо, 19 травня Євросоюз офіційно схвалив відкриття своїх кордонів для повністю вакцинованих від коронавірусу.

Крім того, 1 червня сім країн ЄС почали видавати так звані COVID-сертифікати.

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