В ЄС закликали країни вводити сертифікати вакцинації до 1 липня

"Для прискорення процедури необхідно вже зараз видавати якомога більше сертифікатів у всіх країнах, щоб це не стало для нас несподіванкою до 1 липня, і ми були б готові до спрощення процедури вільного переміщення в Європі, зберігши при цьому певні обмеження", - заявив він.

Єврокомісар додав, що Європейська комісія запустила інтернет-портал для перевірки справжності санітарних сертифікатів, підкресливши, що сім країн ЄС вже приступили до видачі таких документів.

З 10 Травня 26 країн-членів протестували свою здатність приєднатися до видачі, і сьогодні ще десять країн готові почати цей процес", - підкреслив він.

Рейндерс зазначив, що зелений цифровий сертифікат не повинен стати приводом для дискримінації тих, хто хоче подорожувати, але з різних причин не може пройти вакцинацію.

"Ми повинні забезпечити дотримання права на вільне переміщення і гарантувати право в'їзду за результатами ПЛР-тестів або антигенних тестів. Сподіваюся, що в найближчі тижні вдасться досягти прогресу в питанні цін на ці тести, щоб зробити їх доступними для всіх жителів всіх країн-членів", - резюмував він.