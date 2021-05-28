В ЄС дозволили використовувати вакцину Pfizer для підлітків

У п'ятницю, 28 травня, Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) дозволило використовувати вакцину від коронавірусу Pfizer для підлітків. Тепер у країнах ЄС будуть вакцинувати дітей віком від 12 до 15 років.

Про це повідомляє EMA у Twitter.

"Комітет ЕМА з лікарських засобів сьогодні схвалив заявку на розширення застосування вакцини Pfizer / BioNTech (Comirnaty) на дітей у віці від 12 до 15 років", - йдеться в повідомленні. При цьому наголошується, що підлітки будуть вакцинуватися так само як і дорослі. Вакцину вводитимуть у вигляді двох ін'єкцій з інтервалом не менше трьох тижнів.