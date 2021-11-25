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ЄС зніме обмеження на в'їзд для всіх вакцинованих іноземців: названо дату

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Брюссель, Четвер 25 листопада 2021 16:38
ЄС зніме обмеження на в'їзд для всіх вакцинованих іноземців: названо дату Фото: вакциновані туристи зможуть потрапити в ЄС, незалежно від країни походження (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Європейська комісія впроваджує оптимізований підхід щодо іноземців, які пройшли вакцинацію від COVID. Передбачається, що з 1 березня 2022 року знімуть обмеження на в'їзд для громадян усіх третіх країн.

Про це в коментарі РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

Повідомляється, що передбачається оптимізований підхід, які повністю залежить від статусу мандрівника, а не від країни відправлення. Це означає скасування так званого "зеленого списку" країн, громадян яких рекомендується вільно пропускати на територію ЄС.

Єврокомісія зазначає, що часті оновлення списку ускладнюють планування подорожей, а нові правила зроблять систему більш зрозумілою.

"Зі зростанням масштабів вакцинації в усьому світі також має сенс скасувати обмеження на поїздки на основі статусу особи, а не країни, з якої вона приїхала. Ця зміна відбудеться лише з 1 березня 2022 року, щоб дати країнам, що не входять до ЄС, час для подальшого підвищення показників вакцинації. Це також буде залежати від попередньої оцінки ситуації з вакцинацією за межами ЄС", - йдеться в заяві.

Також уточнюється, що ті, хто отримав вакцину, схвалену Всесвітньою організацією охорони здоров'я, але не Європейського агентства з лікарських засобів, повинні будуть пред'являти негативні тести на COVID.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз з 10 січня пропонує змінити правила в'їзду, скоротивши термін дії сертифіката про вакцинацію від COVID до 9 місяців.

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