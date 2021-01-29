ЄС вводить нову зону карантину: що зміниться

Посли ЄС узгодили новий рівень епідеміологічної небезпеки - "темно-червону" зону. В цій зоні будуть регіони з найгіршою ситуацією з коронавірусом.

Про це повідомляє Reuters.

Регіони з більш ніж 500 зараженнями на 100 000 жителів протягом двох тижнів будуть входити до "темно-червоні" зони. ЄС вже створив систему "світлофорів", щоб позначити рівень поширення коронавірусу.

В ЄС вважають, що нові "темно-червоні зони" допоможуть виділити зони з дуже високим ризиком, а також допоможуть дотримуватися правил.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявляла, що туристи з цієї зони повинні будуть пройти тест перед від'їздом і самоізоляцію по приїзду.

Вона також заявила, що ця система буде застосовуватися для поїздок в межах ЄС.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що у Європі поки рано послаблювати карантин. Темпи поширення коронавірусу в Європі лишаються високими, заявили у ВООЗ.

Зазначимо, Єврокомісія рекомендувала посилити правила в'їзду до країни Євросоюзу з третіх країн через ризик поширення мутованих штамів COVID.