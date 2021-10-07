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Ще понад 122 тисячі українців вакцинувалися від COVID

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу, 6 жовтня отримали вакцину від коронавірусу ще 122 298 громадян. Загалом вже проведено більш як 13 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Так, вчора першу дозу вакцини отримали 59 428 людей, а повністю імунізовані (отримали другу дозу) - 62 870.

Зокрема, вчора населення вакцинували:

  • 914 мобільних бригад,
  • 3 038 пунктів щеплення;
  • 351 центр вакцинації.

Разом з тим, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 7 360 202 людини.

З яких отримали одну дозу вакцини - 7 360 200 людей, а повністю імунізовані - 5 942 170.

У загальній кількості в країні вже зроблено 13 302 370 щеплень.

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