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Ще 22 тисячі українців щепилися від COVID. З них майже чверть - ревакцинувалися

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали понад 22 тисячі людей. З них більш як 5000 - пройшли ревакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

В Україні за вчора, 23 січня 22 541 людину вакциновано проти коронавірусу.

З них першу дозу вакцини отримали 8 280 людей, другу дозу - 8 835 людей, додаткову отримали 87 людей, а бустерну - 5 339.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено від COVID 15 164 118 людей.

Зокрема, отримали першу дозу - 15 164 116 людей, дві дози - 14 466 084 людини, отримали додаткову дозу - 13 108, а бустерну - 208 784 людини.

У загальній кількості в країні проведено 29 852 092 щеплення.

Раніше стало відомо, що в компанії Pfizer пропонують робити щорічне COVID-щеплення замість частих ревакцинацій

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