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Ще чотири області України переходять в "червону" зону: список

Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його результатами чотири області переходять в "червону" зону адаптивного карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Кабміну Олега Немчинова.

Карантин там посилюють з 18 жовтня. В "червону" зону потрапили:

  • Запорізька,
  • Одеська,
  • Донецька,
  • Дніпровська області.

Там будуть застосовані обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки.

У "червоній" зоні карантину забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Не можна також проводити масові заходи. Обмеження не поширюється на заклади, де 100% працівників та відвідувачів повністю щеплені від коронавірусу.

Навчальні заклади, де вакциновано не 100% персоналу, не можуть працювати в очному форматі, тому повинні перейти на дистанційку. Це не стосується дитсадків та 1-4 класів.

Крім того, з 21 жовтня мешканці "червоної" зони не можуть їздити автобусами, потягами та літати літаками в інші регіони без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

Раніше Херсонська область першою офіційно перейшла до "червоної" зони карантину.

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