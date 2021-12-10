ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ще два регіони близькі до виходу з "червоної" зони, - Ганиченко

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 09:10
Ще два регіони близькі до виходу з "червоної" зони, - Ганиченко Фото: керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Найближчим часом вийти із "червоної" зони адаптивного карантину можуть два регіони. Мова йде про Вінницьку і Хмельницьку області.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

"Зараз практично кожен регіон може вийти найближчим часом з "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Що стримує ці регіони? Стримує коефіцієнт виявлених випадків - скільки із протестованих зразків є позитивними, є підтвердженими випадками захворюваності на COVID-19", - розповів він.

Як пояснив експерт найближче до виходу з "червоної" зони опинилися Вінницька і Хмельницька області - де не перевищений коефіцієнт виявлення випадків.

"Зараз рівень госпіталізації стримує вихід цих регіонів із "червоного" рівня епіднебезпеки. І вже цього тижня (інтерв'ю записано у середу 8 грудня, - ред.) ми очікуємо, що кожен із цих регіонів - Вінницька і Хмельницька області - покажуть виконання дограничних рівнів по госпіталізації", - зазначив Ганиченко.

Відповідно, за словами експерта, ці регіони зможуть задовольнити показники для виходу з "червоного" рівня.

"А оскільки були виведені дев'ять регіонів, то ми очікуємо, що ці два також будуть виведені", - резюмував Ганиченко.

Нагадаємо, експерт в інтерв'ю РБК-Україна також розповів, що в Україні сьогодні третя хвиля коронавірусу вже виходить зі свого піку. Стабілізація епідеміологічних показників, як-от спад захворюваності, є тому підтвердженням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин Коронавірус Пандемія коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус