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Ще один банк почав нараховувати тисячу за вакцинацію

Автор: Валерія Поліщук

"Альфа банк" почав нараховувати клієнтам по тисячі гривень тим, хто вакцинувався від коронавірусу. Найближчим часом кошти отримають ті, хто подав заявки на програму "єПідтримка" в "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Альфа Банку" в Facebook.

"1000 гривень прямо зараз? Ага! Це вже зараз працює для тих, хто оформив картку "єПідтримка" в Sense і вибрав в додатку "Дія" Альфу. Гроші вже на рахунку", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в банку нагадали, що для того, щоб отримати виплату за вакцинацію, необхідно зайти в додаток Sense SuperApp, а в розділі "Швидкі дії і функції" оформити карту "єПідтримка". Після чого необхідно перейти в додаток "Дія" і вибрати рахунок для нарахування тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше тисячу за вакцинацію почав виплачувати Monobank.

Додамо, що 15 грудня ПриватБанк і Ощадбанк запустили можливість оформлення картки в рамках проекту для виплат"ковідної тисячі". Для початку потрібно оновити додатки банків.

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Альфа-БанкВакцинація