Ще одна "червона" зона. В Черкаській області почав діяти локдаун: список обмежень

Черкаська область офіційно перейшла до "червоної" зони карантину. Тепер на території області діють найбільш суворі обмеження.
З якими обмеженнями тепер житимуть мешканці Черкаської області - в матеріалі РБК-Україна.
Відповідно до постанови Кабміну, на території, яка опинилася в "червоній" зоні, забороняється проведення масових заходів, а також діяльність:
Також закладам освіти заборонено працювати в очному форматі, крім дитсадків та 1-4 класів.
Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.
Окрім того, місцева влада заборонила користуватися внутрішньообласним транспортом без COVID-сертифікату або негативного ПЛР-тесту, або довідки про одужання.
Обмеження щодо вакцинації не поширюються на продовольчі магазини, АЗС, банки, пошта, ветеринарні клініки та магазини, аптеки та продовольчі магазини. Однак зберігається масковий режим та соціальна дистанція.