Ще одна область в Україні частково відповідає "зеленій" зоні. Тепер їх 13
Всі регіони України, станом на 4 червня, перебувають у "жовтій" зоні карантину. Із них 13 частково відповідають показникам "зеленої".
Про це свідчать дані на сайті МОЗ.
Ситуація з коронавірусом покращилась в Житомирській області. Там зафіксували коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування на рівні 4,7%.
У Харківській області цей коефіцієнт опустився до 4,2%, що також відповідає показникам "зеленої" зони.
Київ відповідає все ще відповідає "зеленій" зоні карантину, однак коефіцієнт нових випадків поступово збільшується і зараз вже становить 5%.
При цьому найнижчий показник у Вінницькій області - 1,7%.
Також близькі до "зеленої" зони показники в Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій областях.
Раніше Михайло Радуцький заявив, що на сьогодні в Україні фіксується значне зменшення нових випадків зараження коронавірусом. Тому у уряду є підстави послабити карантин в Україні.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на літній період карантинні обмеження можуть послабити.