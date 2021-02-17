Ще одна область України заявила про "загрозливу ситуацію" з коронавірусом

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив про "загрозливу ситуацію" з поширенням коронавірусу в Чернівецькій області. В лікарнях Чернівців закінчуються ліжка, відведені для лікування хворих на COVID-19.

Про це йшлося у відеозвернення Осачука на сторінці у Facebook .

За словами очільника ОДА, в Чернівецькій області росте щоденна кількість госпіталізацій хворих на COVID-19.

"Ситуація, яка складається з поширенням коронавірусу в області, є загрозливою. Щодня росте кількість осіб, у яких діагностують коронавірус, у нас вона вже 400 людей. Такого не було у нашій області, щоб щодня госпіталізували понад 100 людей", - сказав він.

Осачук зазначив, що медична система Чернівецької області вперше за весь час пандемії піддалася такому навантаженню.

"Така велика кількість навантаження на нашу медичну систему вперше, адже ми постійно збільшували кількість ліжок. Якщо раніше завантаженість була 50% від 900, то тепер у нас 50% від 1700 ліжок, які ми виділили для лікування коронавірусу", - пояснив глава ОДА.

Однією з "гарячих точок" є Чернівці. Також складна ситуація з COVID-19 спостерігається у низці районів області.

"У нас критична ситуація в міських лікарнях. Ми готові приймати хворих з Чернівців у Новоселицькій ЦРЛ та Герцаївській ЦРЛ. Ми готові повністю перепрофілювати лікарні, які будуть надавати допомогу тільки хворим на коронавірус. Ми перепрофілюємо дитячу лікарню для лікування дорослого населення", - заявив він.

Крім того, цього тижня область розгляне питання щодо закриття всіх навчальних закладів через складну ситуацію з COVID-19. Навчальні заклади можуть закрити щонайменше на 2 тижні.