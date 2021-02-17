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На Прикарпатті розгорнуть мобільний COVID-госпіталь. Вперше в Україні

Новость на русском → Івано-Франківськ, Середа 17 лютого 2021 18:48
На Прикарпатті розгорнуть мобільний COVID-госпіталь. Вперше в Україні Фото: люди у медичних масках (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Івано-Франківській області розгорнуть мобільний госпіталь для хворих на коронавірус пацієнтів. Більшість лікарень Івано-Франківської області, які мають приймати COVID-хворих, переповнені.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький на сторінці у Facebook.

Рішення про розгортання мобільного госпіталю сьогодні ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області.

"За останню добу кількість хворих на коронавірус у регіоні збільшилась майже на 30%, за місяць - вчетверо. В багатьох населених пунктах заповненість лікарень, відведених під "ковідних" пацієнтів, складає понад 90%, в деяких медзакладах - 100%", - розповів нардеп.

За словами Радуцького, мобільний госпіталь буде розрахований на 250 місць. Його створять на базі Богородчанської лікарні.

"Комітет з питань здоров’я нації уважно слідкує за ситуацією в області та очікує від МОЗ аналізу причин, які призвели до критичного навантаження на медичну галузь регіону", - додав він.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко терміново прибув в Івано-Франківську область через погіршення ситуації з коронавірусом. Ляшко заявив, що ситуація в області "майже критична".

Як писало РБК-Україна, Львів запропонував забрати у свої лікарні частину COVID-пацієнтів з Івано-Франківської області.

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