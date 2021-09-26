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Ще в одному ТРЦ Києва відкривають центр вакцинації від коронавірусу

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Неділя 26 вересня 2021 21:52
Ще в одному ТРЦ Києва відкривають центр вакцинації від коронавірусу Фото: в ТРЦ в Києві запрацює центр вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Києві відкривають ще один центр масової вакцинації проти COVID-19. Із 27 вересня він запрацює в ТРЦ COSMO Multimall.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Солом'янську РДА Києва.

Вакцинуватися можуть усі охочі щоденно з 11:00 до 16:00 за записом через електронну систему helsi.me (або без попереднього запису). ТРЦ розташований за адресою: вулиця Вадима Гетьмана, 6.

Тим, хто не має декларації з сімейним лікарем, необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

Отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна буде у свого сімейного лікаря після щеплення другою дозою вакцини або ж завантажити у додатку "Дія".

Нагадаємо, на минулому тижні центр масової вакцинації проти COVID-19 відкрився в столичному ТРЦ Ocean Plaza.

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