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В ще одному ТРЦ Києва відкривають центр масової вакцинації проти COVID-19

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Вівторок 21 вересня 2021 10:33
В ще одному ТРЦ Києва відкривають центр масової вакцинації проти COVID-19 Фото: в Ocean Plaza відкривають центр масової вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Центр масової вакцинації проти COVID-19 відкривається в столичному ТРЦ Ocean Plaza. Він запрацює вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ТРЦ у Facebook.

Центр працюватиме щодня - з 11:00 до 17:00 на 0 поверсі біля магазину Watsons.

Записатися на вакцинацію можуть усі охочі віком від 18 років за телефоном контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19 або на сайті helsi.me.

В пункті діятиме жива черга. Тим, хто не має декларації з сімейним лікарем, необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

Отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна у свого сімейного лікаря після щеплення другою дозою вакцини або ж завантажити у додатку Дія.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко припускає можливість введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу.

РБК-Україна писало, що загалом в країні провели вже 11 565 584 щеплення.

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