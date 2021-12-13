У ще одній сусідній з Україною країні виявили "Омікрон"

В Угорщині виявлено два випадки захворювання штамом коронавірусу "Омікрон". Це перші випадки в країні з моменту виявлення нового штаму у світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами головного санітарного лікаря Угорщини Сесілії Мюллер, більшість нових випадків зараження COVID - 19 в Угорщині як і раніше викликані "Дельта" штамом.
Зазначимо, що штам "Омікрон" виявлено по сусідству з Україною в ще двох країнах, а саме в Румунії та Росії.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що штам "Омікрон" в Україні може з'явитися вже цього тижня.