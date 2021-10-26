RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ще три області можуть відправити в "червону" зону карантину

Автор: Артур Родивилов

Львівську, Житомирську та Луганську області можуть перевести в "червону" зону карантину. Відповідне подання МОЗ направило на розгляд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Віктора Ляшка в ефірі "Свобода слова на ICTV".

Глава МОЗ уточнив, що за індикаторами в "червону" зону перейшли п'ять областей.

"Ми від МОЗ направили подання до секретаріату Кабміну, буде засідання держкомісії ТЕБ і НС завтра чи після завтра. І буде прийнято рішення, я впевнений на 100%, буде прийнято рішення про введення "червоного" рівня в декількох областях: Львівська, Житомирська, Луганська", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рівненська та Миколаївська області переходять в "червону" зону карантину з 26 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус