В Естонії з 31 травня скасують частину карантинних обмежень

Уряд Естонії прийняв рішення пом'якшити деякі карантинні обмеження, які були введені для боротьби з коронавірусом. Заходи почнуть послаблювати з 31 травня.

Так, з понеділка правило не збиратися групами більше двох осіб і дотримуватися соціальної дистанції буде замінено на вимогу розосереджуватися, тобто триматися від сторонніх людей на розумній відстані.

Крім того, будуть дозволені спортивні заняття для груп до 25 осіб, в публічних зборах і заходах, наприклад театральних виставах, зможуть брати участь до 200 осіб.

Заповнюваність в магазинах і пунктах обслуговування не повинна перевищувати 50%, відвідувачам також необхідно слідувати правилу розумного розосередження.