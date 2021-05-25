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В Естонії з 31 травня скасують частину карантинних обмежень

Автор: РБК-Україна

Уряд Естонії прийняв рішення пом'якшити деякі карантинні обмеження, які були введені для боротьби з коронавірусом. Заходи почнуть послаблювати з 31 травня.

Про це повідомляє прес-служба естонського уряду.

Так, з понеділка правило не збиратися групами більше двох осіб і дотримуватися соціальної дистанції буде замінено на вимогу розосереджуватися, тобто триматися від сторонніх людей на розумній відстані.

Крім того, будуть дозволені спортивні заняття для груп до 25 осіб, в публічних зборах і заходах, наприклад театральних виставах, зможуть брати участь до 200 осіб.

Заповнюваність в магазинах і пунктах обслуговування не повинна перевищувати 50%, відвідувачам також необхідно слідувати правилу розумного розосередження.

Нагадаємо, з 17 травня в Естонії учні повернулися до очного навчання. При цьому учням дозволили не дотримуватися масочний режим під час навчання.

Крім того, 17 травня в Естонії відкрилася реєстрація на вакцинацію від коронавірусу для всіх бажаючих. Прищепитися можуть громадяни країни у віці від 16 років.

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