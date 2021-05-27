В Естонії мають намір ввести COVID-сертифікат для масових заходів

Зокрема, сертифікат отримають ті, хто вакцинувався від коронавірусу або перехворів їм.

"З 14 червня заходи з великою кількістю учасників будуть дозволені тільки в тому випадку, якщо в них братимуть участь виключно люди, вакциновані від коронавірусу або перехворіли їм. Ми плануємо пілотний запуск covid-сертифіката, щоб можна було проводити більші заходи без будь-яких наслідків", - заявила Естонський прем'єр.

Водночас, міністр охорони здоров'я і праці Естонії Танель Кійк заявив, що цифровий сертифікат не буде паспортом вакцинації.

"Ідея полягає в тому, що людина або здала негативний тест, або перехворіла, або була двічі вакцинована. Ці три показники рівні", - пояснив міністр.

За словами Кийка, цифровий сертифікат дозволить проводити заходи за участю до 2 тисяч осіб у приміщенні і до 6 тисяч осіб на відкритому повітрі.