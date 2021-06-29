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В Естонії скасовують надзвичайне становище через COVID

Автор: РБК-Україна

Уряд Естонії прийняв рішення з 1 липня скасувати дію надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я через коронавірус. З четверга в країні діятиме ризик надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

Так, в Естонії з 1 липня готовність закладів охорони здоров'я знижується з другого до першого рівня. Зміни в першу чергу торкнуться організації роботи швидкої допомоги, стаціонарного лікування лікарями-фахівцями та медичної допомоги загального профілю, які тепер зможуть відновити свої резерви і повернутися до звичайної роботи.

Крім того, в країні зберігається ризик пандемії і надзвичайної ситуації в охороні здоров'я, у зв'язку з чим продовжать діяти пов'язані з таким ризиком обмеження.

"По суті, перший рівень ризику означає підготовку до нової хвилі заражень, яку, хотілося б сподіватися, вдасться запобігти спільними зусиллями", - заявив гендиректор Департаменту здоров'я Естонії Юллар Ланно.

Відзначимо, що в Естонії можливі три рівні небезпечної ситуації в охороні здоров'я: ризик кризи, криза і масштабна криза.

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