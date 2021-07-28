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Естонія відправила Україні понад 50 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca

Автор: РБК-Україна

Уряд Естонії відправив Україні 52 800 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Загалом, Естонія передасть Україні 200 тисяч доз препарату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Естонії.

У середу, 28 липня, з авіабази Емарі відправився літак з вакцинами в Україну.

Як зазначили у відомстві, вакцина призначена для імунізації військовослужбовців резерву в Україні.

"За останній рік Україні і в без того складній ситуації довелося зіткнутися з кризою охорони здоров'я, тому я дуже рада, що ми можемо простягнути руку допомоги нашому Давньому партнеру, щоб допомогти подолати пандемію. Наш крок допоможе запобігти поширенню пандемії в нашому регіоні",- заявила міністр закордонних справ Єва-Марія Лімець.

Наступні дози вакцини для України будуть виготовлені відповідно до графіка виробництва на цей рік, спочатку складеному для Естонії. Їх передаватимуть Україні в рамках глобального механізму COVAX.

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УкраїнаЭстонияВакцина від коронавірусу