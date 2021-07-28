Естонія відправила Україні понад 50 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca

У середу, 28 липня, з авіабази Емарі відправився літак з вакцинами в Україну.

Як зазначили у відомстві, вакцина призначена для імунізації військовослужбовців резерву в Україні.

"За останній рік Україні і в без того складній ситуації довелося зіткнутися з кризою охорони здоров'я, тому я дуже рада, що ми можемо простягнути руку допомоги нашому Давньому партнеру, щоб допомогти подолати пандемію. Наш крок допоможе запобігти поширенню пандемії в нашому регіоні",- заявила міністр закордонних справ Єва-Марія Лімець.

Наступні дози вакцини для України будуть виготовлені відповідно до графіка виробництва на цей рік, спочатку складеному для Естонії. Їх передаватимуть Україні в рамках глобального механізму COVAX.