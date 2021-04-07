Естонія призупинила вакцинацію AstraZeneca людей молодше 60 років

В Естонії тимчасово призупинили вакцинацію від коронавирусу препаратом AstraZeneca громадян молодше 60 років через ризик виникнення тромбів. Людям, які отримали першу дозу британо-шведської вакцини, для отримання другого уколу рекомендовано проконсультуватися з лікарем.

Глава Наукової ради по боротьбі з коронавірусів при естонському уряді Ірья Лутсар заявила, що підтверджена зв'язок між вакциною AstraZeneca і виникненням тромбів. "Не всі експерти дотримуються однієї думки, але багато сказали, що між вакциною і синдромом, який сприяє виникненню тромбозу, є зв'язок", - зазначила вона.

За її словами, ввечері 5 квітня відбулося нарада наукової ради Комітету з імунопрофілактики, на якому було прийнято рішення не рекомендувати використовувати британо-шведську вакцину для людей молодше 60 років до тих пір, поки не з'явиться більше нових даних.

Міністр здоров'я і праці Естонії Танел Кийко рекомендував тим, хто отримав першу дозу вакцини AstraZeneca проконсультуватися з лікарем, перш ніж робити другий укол. За його словами, препарат можна буде застосувати, якщо лікар вважатиме її використання допустимим.