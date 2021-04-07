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Естонія призупинила вакцинацію AstraZeneca людей молодше 60 років

Новость на русском → Таллінн, Середа 07 квітня 2021 17:03
Естонія призупинила вакцинацію AstraZeneca людей молодше 60 років Фото: вакцина компанії AstraZeneca (flickr by Marco Verch)
Автор: РБК-Україна

В Естонії тимчасово призупинили вакцинацію від коронавирусу препаратом AstraZeneca громадян молодше 60 років через ризик виникнення тромбів. Людям, які отримали першу дозу британо-шведської вакцини, для отримання другого уколу рекомендовано проконсультуватися з лікарем.

Про це повідомляє інтернет-видання ERR.

Глава Наукової ради по боротьбі з коронавірусів при естонському уряді Ірья Лутсар заявила, що підтверджена зв'язок між вакциною AstraZeneca і виникненням тромбів. "Не всі експерти дотримуються однієї думки, але багато сказали, що між вакциною і синдромом, який сприяє виникненню тромбозу, є зв'язок", - зазначила вона.

За її словами, ввечері 5 квітня відбулося нарада наукової ради Комітету з імунопрофілактики, на якому було прийнято рішення не рекомендувати використовувати британо-шведську вакцину для людей молодше 60 років до тих пір, поки не з'явиться більше нових даних.

Міністр здоров'я і праці Естонії Танел Кийко рекомендував тим, хто отримав першу дозу вакцини AstraZeneca проконсультуватися з лікарем, перш ніж робити другий укол. За його словами, препарат можна буде застосувати, якщо лікар вважатиме її використання допустимим.

Ряд країн Європи вже призупиняли використання препарату від AstraZeneca. У рідкісних випадках у щеплених людей утворилися тромби, деякі з вакцинованих в результаті померли.

Нагадаємо, Нідерланди припиняють використання вакцини від коронавируса AstraZeneca для осіб молодше 60 років через побічні проявів препарату. Заборона буде діяти до 7 квітня. Також і Канада припинила використання вакцини від коронавирусу AstraZeneca. Рішення стосується людей у ​​віці 55 років через побоювання виникнення тромбів.

У той же час науковий комітет Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) не знайшов зв'язку між щепленням вакциною компанії AstraZeneca і випадками освіти тромбозу. Згідно з висновком, вакцина є безпечною і ефективною.

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