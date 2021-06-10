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Естонія дозволила в'їзд туристам без самоізоляції: терміни та умови

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Четвер 10 червня 2021 14:35
Естонія дозволила в'їзд туристам без самоізоляції: терміни та умови Фото: Естонія дозволила в'їзд без самоізоляції (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Уряд Естонії затвердив пом'якшення коронавірусних обмежень в країні. Зокрема, з 1 липня будуть дозволені одноденні поїздки в Естонію без самоізоляції.

Про це повідомляє портал ERR.

В'їзд в Естонію без самоізоляції буде дозволений на термін до 24 годин при наявності ПЛР-тесту або експрес-тесту на антигени з негативним результатом.

ПЛР-тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону, а експрес-тест - максимум за 24 години. Тестування не буде потрібно для дітей у віці до 12 років, а також перехворіли COVID-19, вакцинованих або прирівняних до вакцинованих.

Тестування як і раніше не буде вимагатися і для прибувають з країн з низьким рівнем захворюваності.

Крім того, з 11 Червня можуть відновитися круїзи Таллінн-Стокгольм, проте уряд просить враховувати, що якщо показник двотижневої кумулятивної захворюваності в Швеції вище 150 випадків на 100 000 жителів, то після повернення в Естонію може діяти вимога самоізоляції. Станом на 10 червня, цей показник у Швеції становить 227.

Нагадаємо, Естонія з сьогоднішнього дня ввела в дію нові цифрові сертифікати вакцинації від COVID відповідно до стандарту Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що Естонія відкриває кордони для 24 європейських країн.

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