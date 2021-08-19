Естонія повертає масковий режим в громадських місцях: названа дата

"Щоб поширення коронавірусу не змусило нас знову на початку навчального року закривати економічне та соціальне життя, ми повинні активно захищати себе та інших", - відзначила прем’єр-міністр країни Кая Каллас.

Посадовиця закликала місцевих жителів пройти вакцинацію при першій можливості й дотримуватися маскового режиму, аби зменшити поширення захворювання.

Так, починаючи з 26 серпня усі повнолітні особи повинні будуть пред'являти COVID-сертифікати під час відвідувань тренувань, клубів, залів, гуртків й інших місць відпочинку та дозвілля. Того ж самого дня в країні також запроваджують обов’язковий масковий режим в усіх громадських приміщеннях де не перевірятимуться COVID-сертифікати.