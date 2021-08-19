ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Естонія повертає масковий режим в громадських місцях: названа дата

Новость на русском →
Естонія , Четвер 19 серпня 2021 20:06
Естонія повертає масковий режим в громадських місцях: названа дата Фото: Естонія повертає масковий режим в громадських місцях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Естонії прийняв рішення повторно запровадити обов’язковий масковий режим на території країни в громадських приміщеннях. Це пов’язано зі стрімким поширенням штаму коронавірусу "Дельта".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання ERR.

"Щоб поширення коронавірусу не змусило нас знову на початку навчального року закривати економічне та соціальне життя, ми повинні активно захищати себе та інших", - відзначила прем’єр-міністр країни Кая Каллас.

Посадовиця закликала місцевих жителів пройти вакцинацію при першій можливості й дотримуватися маскового режиму, аби зменшити поширення захворювання.

Так, починаючи з 26 серпня усі повнолітні особи повинні будуть пред'являти COVID-сертифікати під час відвідувань тренувань, клубів, залів, гуртків й інших місць відпочинку та дозвілля. Того ж самого дня в країні також запроваджують обов’язковий масковий режим в усіх громадських приміщеннях де не перевірятимуться COVID-сертифікати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Карантин Пандемія коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус